الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم.. إجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمقر اتحاد الكرة

إسلام مقلد

تقام عصر اليوم الثلاثاء مراسم قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر داخل مركز المنتخبات الوطنية.

موعد قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، وسط ترقب كبير من المنتخبات الأفريقية المشاركة في التصفيات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن التصنيف الرسمي للمنتخبات المشاركة قبل إجراء القرعة، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا أفريقيًا.

موعد إقامة كأس أمم أفريقيا 2027

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027، في تنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وتعد هذه النسخة تاريخية، كونها المرة الأولى التي تستضيف فيها 3 دول البطولة معًا.

منتخب مصر في التصنيف الأول

ويتواجد منتخب مصر ضمن منتخبات المستوى الأول، إلى جانب عدد من كبار القارة الأفريقية، وفق التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الأفريقي قبل مراسم القرعة.

نظام التصفيات

ومن المنتظر أن تُقام التصفيات على ثلاث فترات دولية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، بينما قد تشهد بعض المجموعات تأهل منتخب إضافي حال تواجد أحد المنتخبات المستضيفة ضمن المجموعة.

تصنيف المنتخبات قبل القرعة

المستوى الأول:

منتخب المغرب، منتخب السنغال، منتخب نيجيريا، منتخب الجزائر، منتخب مصر، منتخب كوت ديفوار، منتخب تونس، منتخب الكاميرون، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، منتخب مالي، منتخب جنوب أفريقيا، منتخب بوركينا فاسو.

المستوى الثاني:

منتخب الرأس الأخضر، منتخب غانا، منتخب غينيا، منتخب الجابون، منتخب أوغندا، منتخب أنجولا، منتخب بنين، منتخب زامبيا، منتخب موزمبيق، منتخب مدغشقر، منتخب غينيا الاستوائية، منتخب جزر القمر.

المستوى الثالث:

منتخب كينيا، منتخب ليبيا، منتخب تنزانيا، منتخب النيجر، منتخب موريتانيا، منتخب جامبيا، منتخب السودان، منتخب سيراليون، منتخب ناميبيا، منتخب توجو، منتخب مالاوي، منتخب رواندا.

المستوى الرابع:

منتخب زيمبابوي، منتخب غينيا بيساو، منتخب الكونغو برازافيل، منتخب إفريقيا الوسطى، منتخب ليبيريا، منتخب بوروندي، منتخب إثيوبيا، منتخب ليسوتو، منتخب بوتسوانا، منتخب جنوب السودان، منتخب إريتريا، منتخب الصومال.

