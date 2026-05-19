ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي
ترامب: يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
مقــتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمسجد في سان دييجو الأمريكية.. وترامب: أمر مروع
أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شبعة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة
مفاوضات ثلاثية.. الولايات المتحدة تسعى لتواجد قواتها بشكل دائم في جرينلاند
دعاء ثاني أيام ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج في الأيام المباركة
مشاجرة مفتعلة.. الداخلية تفجر مفاجأة في واقعة الاعتداء على شاب أمام المترو
الترند جنن الناس.. مدحت شلبي يعلق على أزمة الصعايدة مع فيلم أسد
منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
رباب الهواري

اختتم منتخب مصر الوطني، تحت 17 عامًا، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، استعداداته لمواجهة منتخب المغرب، المقرر لها، العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول، في كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل منتخب المغرب، صاحب الأرض، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الوطني، المركز الثاني بالرصيد ذاته، ويحتل المنتخبان التونسي والإثيوبي، المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة لكل منهما.

وحضر الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف على المنتخب، المران الختامي لمنتخب الناشئين، قبل مواجهة المغرب، لتحفيز اللاعبين، حيث شدد على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، لحسم التأهل للدور ربع النهائي، وضمان التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين.

وشهدت التدريبات الختامية، بقيادة المدير الفني، حسين عبداللطيف، التركيز على الضربات الثابتة، كما ظهر التنافس الكبير بين اللاعبين، من أجل التواجد بالتشكيل الأساسي، أمام المغرب غدًا.

وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطني، خلال المواجهة القميص الأبيض، الشورت الأسود والجوارب البيضاء.

يذكر أن منتخبنا الوطني، تحت 17 عاماً، افتتح مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع نظيره الإثيوبي بدون أهداف، قبل الفوز على المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف.

