كأس أمم إفريقيا.. مران أخير لـ منتخب الناشئين قبل مواجهة تونس

يخوض اليوم الجمعة منتخب الناشئين بقيادة حسين عبداللطيف المران الأخير استعدادا لمواجهة نظيره منتخب تونس في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويواجه منتخب مصر، نظيره التونسي في الرابعة عصر السبت المقبل، بينما يلتقي منتخبا المغرب وإثيوبيا في العاشرة مساء اليوم ذاته.

وعقد حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، تحت 17 عامًا جلسة مع لاعبي المنتخب، لتحفيزهم قبل مواجهة المنتخب التونسي، في الجولة الثانية بالدور الأول لكأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر سلبيًا مع نظيره الإثيوبي في الجولة الأولى، التي شهدت أيضًا تعادل منتخبي المغرب وتونس بهدف لكل منهما، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، لتتساوى منتخبات المجموعة الأولى، برصيد نقطة لكل منها.

كما حضر وليد درويش، رئيس بعثة منتخب الناشئين بالمغرب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على منتخب مصر تحت 17 عامًا، تدريبات منتخب الناشئين، من اجل دعم اللاعبين قبل خوض المواجهة الثانية في مشوار البطولة.

وخاض منتخب الناشئين، تدريباته، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة المنتخب التونسي في الجولة الثانية، حيث خاض اللاعبون، الذين شاركوا بمواجهة إثيوبيا تدريبات خفيفة، كما شهدت التدريبات التركيز على إنهاء الهجمات، بعد إهدار العديد من الفرص، خلال المواجهة الأولى.