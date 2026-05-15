عزل 1700 راكب.. فيروس غامض يضرب سفينة فرنسية ورفع حالة التأهب| تفاصيل

وسط حالة من القلق والترقب، تحولت رحلة بحرية كان يُفترض أن تكون مليئة بالاستجمام والمتعة إلى أزمة صحية مفاجئة، بعدما احتُجز 1700 راكب على متن السفينة السياحية “أمبيشن” قبالة جنوب غرب فرنسا، إثر الاشتباه في إصابة عشرات الركاب بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء.

بداية الرحلة.. ونهاية غير متوقعة

كانت السفينة “أمبيشن” قد انطلقت في رحلة بحرية تستمر لمدة 14 ليلة حول فرنسا وإسبانيا، بعد صعود الركاب من مدينتي بلفاست وليفربول بالمملكة المتحدة يومي 8 و9 مايو الجاري. إلا أن الرحلة سرعان ما تحولت إلى مصدر قلق للسلطات الصحية الفرنسية، بعد ظهور أعراض مرضية مفاجئة على عدد من الركاب.

ووفقًا للوكالة الصحية المحلية في إقليم جيروند الفرنسي، فقد ظهرت أعراض تتوافق مع أمراض الجهاز الهضمي الحادة على ما يقرب من 50 راكبًا، الأمر الذي استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا وفرض إجراءات احترازية مشددة على متن السفينة.

عزل المصابين وتشديد الإجراءات الصحية

وأكدت السلطات أن جميع الحالات المشتبه بها خضعت للفحص الطبي بشكل فوري، مع عزل المصابين داخل غرفهم لمنع انتشار العدوى بين الركاب وأفراد الطاقم.

سارعت الشركة المشغلة للسفينة “Ambassador Cruise Line” إلى تنفيذ خطة طوارئ صحية تضمنت عمليات تعقيم واسعة في مختلف أنحاء السفينة، وفق بروتوكولات الصحة العامة المعتمدة.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن سلامة الركاب تأتي على رأس أولوياتها، مؤكدة أنها تتعامل “بمنتهى الجدية” مع أي حالات مرضية يتم رصدها على متن السفن التابعة لها.

وأضافت أن بعض الركاب وأفراد الطاقم لا يزالون يعانون من أعراض مرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الوضع الصحي بشكل دقيق.

تعليق الرحلات إلى بوردو

وقررت السلطات الفرنسية تعليق خطة نزول الركاب إلى مدينة بوردو مؤقتًا، لحين ظهور نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية التي تُجرى حاليًا داخل قسم الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي في المدينة.

وتعمل الجهات الصحية على تحليل العينات المأخوذة من الركاب لتحديد طبيعة العدوى وأسباب انتشارها، وسط متابعة مكثفة للحالة الصحية على متن السفينة.

وفاة راكب مسن تثير التساؤلات

وفي تطور آخر، أعلنت الشركة المشغلة وفاة رجل يبلغ من العمر 92 عامًا على متن السفينة يوم 10 مايو، لكنها شددت على أنه لم تظهر عليه أي أعراض مرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي قبل وفاته.

وأوضحت الشركة أن سبب الوفاة لم يُحدد حتى الآن، وأنها لا تزال بانتظار التقرير النهائي للطبيب الشرعي، في محاولة لاحتواء أي مخاوف من وجود صلة بين الوفاة والحالات المرضية المسجلة على السفينة.

وأكدت السلطات الصحية الفرنسية عدم وجود أي ارتباط بين هذه الواقعة وبين تقارير سابقة تحدثت عن تفشي فيروس “هانتا” على متن سفينة سياحية أخرى.

وتعكس الواقعة حجم التحديات الصحية التي قد تواجه الرحلات البحرية، خاصة مع الأعداد الكبيرة للركاب والتنقل المستمر بين الدول والموانئ. وبينما تواصل السلطات الفرنسية التحقيق في أسباب انتشار العدوى، يبقى الركاب في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستحدد مصير الرحلة خلال الساعات المقبلة، وسط إجراءات احترازية مشددة ومحاولات لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.