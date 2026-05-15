الجيش الإسرائيلي: انتهت مناورة التألق والنار على الحدود الشرقية استعدادا لأي هجوم

أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء مناورات "التألق والنار"، التي هدفت إلى اختبار جاهزية القوات لمواجهة أي هجوم محتمل على الحدود الشرقية، في قطاع الفرقتين 80 و96 بمنطقة البحر الميت.

وشملت المناورات سيناريوهات متنوعة، من بينها عمليات التسلل إلى المستوطنات والتعامل مع الطائرات المسيّرة، كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن ملخصا أوليا للمناورات يشير إلى أن "تطبيق أوامر الدفاع الجديدة، التي تم استيعابها وتطبيقها كجزء من دروس 7 أكتوبر، إلى جانب وضع أطر جديدة لتعزيز الدفاع على الحدود الشرقية، ساهم في تحقيق النجاح في مواجهة أي هجوم محتمل".

