قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: 17.8 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
خادم أعمى لنتنياهو.. جدل واسع حول رئيس الشاباك الإسرائيلي الجديد
منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة تونس في كأس أمم أفريقيا
الهند: ولاية كارناتاكا تلغي رسميًا حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية
الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان تحصد مزيدا من الضحايا المدنيين
محمد عوض: تطوير منظومة التخطيط والمتابعة يجذب الاستثمارات
رامي إمام يكشف عن حقيقة تكفل الزعيم بسداد ديون مصر مقابل وضع صورته على الجنيه
مشروع إنقاذ الوعي وصناعة أجيال مستنيرة.. هل تنجح الثقافة في إعادة المسرح المدرسي؟
خبير تشريعات اقتصادية: الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة مباشرة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي
نزل 5 جنيهات تاني.. آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم
مسؤول عسكري سابق: إيران تسعى للخروج من الحرب بمكاسب استراتيجية تعزز مكانتها إقليميا ودوليا
الجيش الإسرائيلي: انتهت مناورة التألق والنار على الحدود الشرقية استعدادا لأي هجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

167 ألف جنيه على الطريق.. شاب من دار السلام يعيد الأمانة ويُبهر أهالي سوهاج بموقف نادر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد إنساني أعاد التأكيد على أصالة أبناء الصعيد وقيم الشهامة المتجذرة داخل المجتمع السوهاجي، سطر الشاب عاطف عبد اللاه رضوان النقر، ابن قرية أولاد يحيى التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، موقفًا نبيلاً بعدما عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالي، وقرر البحث عن صاحبها حتى أعادها كاملة دون أن ينقص منها شئ.

وتبدأ القصة إلى ليلة أمس، حين كان الشاب يستقل دراجته النارية في طريقه إلى مركز دار السلام، قبل أن تتعرض الدراجة لعطل مفاجئ في تمام الساعة التاسعة مساءً، أثناء مروره بالطريق السريع بقرية نجوع العزبة التابعة لأولاد يحيى، وسط حالة من الظلام الدامس.

شهامة شاب سوهاجي تُعيد الحق لاصحابه

وخلال محاولته إصلاح الدراجة، لفت انتباهه وجود حقيبة باللون الرصاصي ملقاة على جانب الطريق، فقام بالتقاطها للتأكد من محتوياتها، ليُفاجأ بوجود مبلغ مالي كبير بلغ 167 ألفًا و602 جنيه، إلى جانب بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بصاحب الحقيبة.

ورغم ضخامة المبلغ، لم يتردد الشاب لحظة في اتخاذ القرار الصحيح، حيث نشر صور الحقيبة ومحتوياتها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مطالبًا بمشاركة المنشور للوصول إلى صاحبها الحقيقي.

وبعد ساعات قليلة من تداول المنشور على نطاق واسع، تمكن صاحب الحقيبة من التواصل معه، ليتبين أنه تاجر ملابس من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وكان عائدًا من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، قبل أن يفقد الحقيبة خلال رحلة عودته.

وقام "عاطف" بتسليم المبلغ كاملًا لصاحبه، الذي عبّر عن امتنانه الشديد لهذا التصرف النبيل، مؤكدًا أن ما حدث يعكس معدن أبناء سوهاج الحقيقي.

ولاقت الواقعة إشادة واسعة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ما فعله الشاب نموذجًا يُحتذى به في الأمانة والشهامة، مطالبين بتكريمه تقديرًا لموقفه الإنساني المشرف.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حقيبة تاجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

لانشون الفراخ

طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل

سيلينا

زوج سيلينا غوميز يفضح نظامها الغذائي: تأكل مثل الأطفال

ياسمين صبري

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بالصور

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

وزير الرياضة يعيش تجربة الدريفت مع العالمي زردق في بطولة REV IT UP

وزير الرياضة
وزير الرياضة
وزير الرياضة

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد