167 ألف جنيه على الطريق.. شاب من دار السلام يعيد الأمانة ويُبهر أهالي سوهاج بموقف نادر

في مشهد إنساني أعاد التأكيد على أصالة أبناء الصعيد وقيم الشهامة المتجذرة داخل المجتمع السوهاجي، سطر الشاب عاطف عبد اللاه رضوان النقر، ابن قرية أولاد يحيى التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، موقفًا نبيلاً بعدما عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالي، وقرر البحث عن صاحبها حتى أعادها كاملة دون أن ينقص منها شئ.

وتبدأ القصة إلى ليلة أمس، حين كان الشاب يستقل دراجته النارية في طريقه إلى مركز دار السلام، قبل أن تتعرض الدراجة لعطل مفاجئ في تمام الساعة التاسعة مساءً، أثناء مروره بالطريق السريع بقرية نجوع العزبة التابعة لأولاد يحيى، وسط حالة من الظلام الدامس.

شهامة شاب سوهاجي تُعيد الحق لاصحابه

وخلال محاولته إصلاح الدراجة، لفت انتباهه وجود حقيبة باللون الرصاصي ملقاة على جانب الطريق، فقام بالتقاطها للتأكد من محتوياتها، ليُفاجأ بوجود مبلغ مالي كبير بلغ 167 ألفًا و602 جنيه، إلى جانب بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بصاحب الحقيبة.

ورغم ضخامة المبلغ، لم يتردد الشاب لحظة في اتخاذ القرار الصحيح، حيث نشر صور الحقيبة ومحتوياتها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مطالبًا بمشاركة المنشور للوصول إلى صاحبها الحقيقي.

وبعد ساعات قليلة من تداول المنشور على نطاق واسع، تمكن صاحب الحقيبة من التواصل معه، ليتبين أنه تاجر ملابس من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وكان عائدًا من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، قبل أن يفقد الحقيبة خلال رحلة عودته.

وقام "عاطف" بتسليم المبلغ كاملًا لصاحبه، الذي عبّر عن امتنانه الشديد لهذا التصرف النبيل، مؤكدًا أن ما حدث يعكس معدن أبناء سوهاج الحقيقي.

ولاقت الواقعة إشادة واسعة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ما فعله الشاب نموذجًا يُحتذى به في الأمانة والشهامة، مطالبين بتكريمه تقديرًا لموقفه الإنساني المشرف.