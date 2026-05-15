جامعة سوهاج ترفع شعار “رياضة وترشيد” في سباق الدراجات الهوائية

أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إشارة البدء لسباق الدراجات الهوائية الذي نظمته الجامعة لمنتسبيها والجهات الخارجية ضمن فعاليات حملة «وفرها.. تنورها»، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، في مشهد جسّد فكرة الدمج بين النشاط الرياضي ونشر ثقافة الترشيد.

جامعة سوهاج

وأشاد النعماني بابنائه الطلاب باعتبارهم نموذجًا مشرفًا في الوعي والمشاركة الإيجابية، و أنهم شركاء حقيقيون في دعم توجهات الدولة نحو نشر ثقافة الترشيد.

واضاف ان السباق شهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات، وسط أجواء حماسية عكست وعي الشباب بأهمية الرياضه وايضا ترشيد الاستهلاك.

ولفت إلى ان المشاركون انطلقوا حاملين رسائل توعوية وتشجيع على استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة صحية ومستدامة تقلل من استهلاك الوقود وتحافظ على البيئة.

وقال الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان السباق جاء ضمن خطة الجامعة لدعم مبادرة «وفرها.. تنورها»، التي لم تقتصر انشطتها فقط على الندوات والمحاضرات التوعوية، بل تمتد إلى أنشطة رياضية ومجتمعية تسهم في تحويل مفاهيم الترشيد إلى سلوك يومي عملي لدى الطلاب.

واوضح الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية انه السباق شهد مشاركة فريق دراجي سوهاج و طلاب الجامعة والجهات الخارجية وطلاب المدارس، حيث تم اطلاق شارة بدء السباق من الكورنيش الغربي لينتهي الي مقر الجامعة القديم.

واضاف الدكتور احمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية انه في ختام السباق كرم رئيس الجامعة الـ١٠ الفائزين بالمراكز الاولي في السباق.

وذلك تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والمبادرات الداعمة لثقافة الاستدامة وترشيد الطاقة.

وجدير بالذكر ان العشرة الفائزين هم مصطفي محمد خلفيه، علي رأفت، عماد هاشم، محمد نور الدين، محمد هاشم، عبد العزيز محمد، مصطفي عمرو، احمد محمود، احمد محمود احمد، تيم الله محمد.