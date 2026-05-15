كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار
الزواج العرفي شرعي.. مطالب بحرمان المرأة من الخدمات الحكومية حالة الامتناع عن الرؤية
تقرير أمريكي: الفراعنة يستهدفون ظهورًا تاريخيًا في كأس العالم 2026
ترامب يحذر إيران: سنضربكم بقنبلتين.. ولدينا 9 كاميرات تراقب مواقعكم النووية 24 ساعة
أسباب صعود السينما العربية إلى العالمية في ندوة ضمن فعاليات مهرجان كان
اليابان: زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب شرق جزيرة هونشو
تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026
بأسعار تبدأ من 35 ألف جنيه.. غرامة 3 ملايين جنيه لمن ينفذ رحلات عمرة مخالفة للقانون
أمل عمار تشارك في تكريم أفنان الشعيبي بعد انتهاء عملها بمنظمة تنمية المرأة
برشلونة يتحرك نحو عمر مرموش بعد تراجع فرص مشاركته مع السيتي
كوريا الشمالية والفنتانيل.. ترامب يكشف تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الصيني
أفضل دعاء آخر جمعة من ذي القعدة.. هذه الآية تعافيك من المصائب وتنصرك
جامعة سوهاج ترفع شعار “رياضة وترشيد” في سباق الدراجات الهوائية

ماراثون جامعة سوهاج
ماراثون جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إشارة البدء لسباق الدراجات الهوائية الذي نظمته الجامعة لمنتسبيها والجهات الخارجية ضمن فعاليات حملة «وفرها.. تنورها»، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، في مشهد جسّد فكرة الدمج بين النشاط الرياضي ونشر ثقافة الترشيد.

جامعة سوهاج

وأشاد النعماني بابنائه الطلاب باعتبارهم نموذجًا مشرفًا في الوعي والمشاركة الإيجابية، و أنهم شركاء حقيقيون في دعم توجهات الدولة نحو نشر ثقافة الترشيد.

واضاف ان السباق شهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات، وسط أجواء حماسية عكست وعي الشباب بأهمية الرياضه وايضا ترشيد الاستهلاك.

ولفت إلى ان المشاركون انطلقوا حاملين رسائل توعوية وتشجيع على استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة صحية ومستدامة تقلل من استهلاك الوقود وتحافظ على البيئة.

وقال الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  ان السباق جاء ضمن خطة الجامعة  لدعم مبادرة «وفرها.. تنورها»، التي لم تقتصر  انشطتها فقط على الندوات والمحاضرات التوعوية، بل تمتد إلى أنشطة رياضية ومجتمعية تسهم في تحويل مفاهيم الترشيد إلى سلوك يومي عملي لدى الطلاب.

واوضح الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية  انه السباق شهد مشاركة فريق دراجي سوهاج و طلاب الجامعة والجهات الخارجية وطلاب المدارس، حيث تم اطلاق شارة بدء السباق من الكورنيش الغربي لينتهي الي مقر الجامعة القديم.

واضاف الدكتور احمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية انه في ختام السباق كرم رئيس الجامعة الـ١٠ الفائزين بالمراكز الاولي في السباق.

وذلك تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والمبادرات الداعمة لثقافة الاستدامة وترشيد الطاقة.

وجدير بالذكر ان العشرة الفائزين هم مصطفي محمد خلفيه، علي رأفت، عماد هاشم، محمد نور الدين،  محمد هاشم، عبد العزيز محمد، مصطفي عمرو، احمد محمود، احمد محمود احمد، تيم الله محمد.

