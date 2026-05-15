سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف ‏درعا الغربي

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أطراف بلدة جملة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، جنوب غربي سوريا، بقذائف مدفعية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن أربع قذائف سقطت في مناطق زراعية وأطراف سكنية من البلدة، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.
وأشارت إلى أن الاعتداء يأتي في إطار التصعيد المتكرر الذي تشهده المناطق الجنوبية.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من دبابتين من نوع ميركافا برفقة سيارتين عسكريتين توغلت أول أمس في أول طريق وادي الرقاد قرب بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك، ونفذت تحركات محدودة داخل المنطقة الحدودية وسط تحليق لطيران الاستطلاع.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.