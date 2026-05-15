خبير تشريعات اقتصادية: الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة مباشرة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي

أكد الدكتور ألكسندر أتونوسوفا خبير تشريعات اقتصادية، أن الرئيس الأمريكي لا يمتلك أي صلاحيات مباشرة للتأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، موضحًا أن النظام الأمريكي قائم على وجود هياكل تنظيمية مستقلة تضمن التوازن والرقابة داخل مؤسسات الدولة، قائلا: إن «الرئيس لا يستطيع فرض قرارات على الاحتياطي الفيدرالي أو التدخل في كيفية إدارة البنك المركزي للسياسات النقدية».

وأوضح أتونوسوفا، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي يمكنه التأثير بصورة غير مباشرة على توجهات الاحتياطي الفيدرالي من خلال ترشيح رئيس البنك وأعضاء مجلس المحافظين، ما يمنحه قدرة على التأثير الفكري والمؤسسي على المدى الطويل، لكنه شدد على أن هذا التأثير ليس مباشرًا ولا يمنح الرئيس سلطة التحكم في القرارات النقدية اليومية.

وأشار خبير التشريعات الاقتصادية إلى أن العادة جرت في بعض الحالات على استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي مع تغير الإدارات السياسية، إلا أن الرئيس الحالي لم يستقل، وهو ما خلق «مشهدًا غير مسبوق» يعكس تمسك الاحتياطي الفيدرالي باستقلاليته وصموده أمام الضغوط السياسية.

