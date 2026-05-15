مانسوري تكشف عن حزمة Soft Kit لبورشه 911 توربو S

كشفت مانسوري عن حزمة تعديل خارجية جديدة مخصصة لطراز بورشه 911 Turbo S 992.2، حملت اسم Soft Kit، ويأتي هذا الطاقم الجديد ليقدم معالجة تصميمية تجمع بين الطابع الرياضي واللمسات الانسيابية دون الوصول إلى مستويات التعديلات القصوى المعتادة من MANSORY.

محرك وأداء بورشه 911 توربو S

تتضمن حزمة Soft Kit محرك التوربو المزدوج بسعة 3.8 لتر، ووفق التعديلات المقدمة من Mansory، ارتفع إجمالي القوة إلى 662 كيلوواط مع عزم دوران يصل إلى 1050 نيوتن متر، ويعزز هذا التطوير قدرة السيارة على تقديم استجابة أسرع وأداء أكثر حدة في مختلف ظروف القيادة.

حزمة Soft Kit لسيارة بورشه 911 توربو S

يحمل طقم Soft Kit مجموعة من العناصر الهوائية الجديدة التي تعيد تشكيل مظهر Porsche 911 Turbo S 992.2 بطريقة أكثر ديناميكية، ويشمل ذلك سبويلر خلفي عريض يعزز من المظهر الرياضي، وصادم أمامي مدعوم بمششتات للهواء بامتدادات جانبية.

ويأتي غطاء المحرك مزودا بفتحات تهوية وأضلاع إضافية لتحسين تدفق الهواء، مع ارتكاز السيارة على جنوط رياضية أنيقة ذات طابع رياضي، بالإضافة إلى طلاء خارجي باللون الفضي، مع تداخل درجات الأحمر الغامق في عدد من اللمسات الخارجية.

وتعتمد معظم هذه المكونات على ألياف الكربون، مع مفهوم ثنائي الأبواب، وهو الخاص بنسخة بورشه 911 توربو S، ولكن رفع هيكل Soft Kit من الطابع الفريد لتلك الأيقونة، وهي الأشهر في عالم سيارات العلامة الألمانية بورشه.

ويمثل هذا الإصدار من Mansory، محاولة لتقديم خيار جديد من حزم التعديل الخاصة لسيارة Porsche 911 Turbo S 992.2، حيث يركز على تغيير بعض اللمسات الخارجية الخاص بالشكل، إلى جانب الأداء بدون مبالغة في التفاصيل.