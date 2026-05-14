5 سيارات سيدان "أوتوماتيك" موديل 2026.. الأخيرة بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، أو الأسعار، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية ومنها فئة السيدان الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات سيدان في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار

ام جى GT

تستمد ام جى GT قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 170 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء ، وبتقنية الجر الأمامي، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,160,000 و1,210,000 جنيه.

هيونداي إلنترا AD

زودت السيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبسعر يتراوح بين 999,000 و 1,215,000 جنيه.

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بمحرك تيربو بسعة 1000 سي سي، ثلاثي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT مع منظومة دفع أمامي، وبسعر يبدأ من 755,000 إلى 815,000 جنيه.

تويوتا كورولا

زودت السيارة تويوتا كورولا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة من 1,280,000 إلى 1,630,000 جنيه.

شيري أريزو 5

تقدم شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، تبدأ أسعار السيارة من 720,000 إلى 805,000 جنيه.