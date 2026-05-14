الهيئة المصرية العامة للكتاب تشارك في معرض الدوحة الدولى بجناح متميز

في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على تعزيز حضورها الثقافي دوليًا، ودعم جسور التواصل الثقافي مع مختلف دول العالم، خاصة الدول العربية الشقيقة، تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي افتُتح رسميًا اليوم الخميس 14 مايو، ويستمر حتى 23 مايو الجاري، بجناح متميز يضم مئات العناوين والإصدارات في مختلف مجالات الفكر والأدب والمعرفة.



وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع نطاق المشاركات الخارجية الفاعلة، والتعريف بالإنتاج الثقافي والفكري المصري، بما يعكس مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي في دعم الثقافة العربية والإنسانية.



ويشهد المعرض مشاركة مصرية واسعة من خلال 71 دار نشر تعرض أحدث إصداراتها، في تأكيد جديد على قوة صناعة النشر المصرية وتنوعها، وحرص المؤسسات الثقافية المصرية على التواجد في أبرز المحافل والمعارض الدولية.



كما تمثل المشاركة المصرية في معرض الدوحة الدولى للكتاب، فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثقافي بين مصر وقطر، خاصة في ظل الاستعداد لاستضافة قطر ضيفَ شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 58 لعام 2027،، حيث يجري التنسيق لتنظيم فعاليات وندوات ثقافية مشتركة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، وتسهم في دعم التبادل الفكري والإبداعي العربي.