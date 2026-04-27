مع لجان التفتيش للانضباط المؤسسي | زيارة مفاجئة من وزيرة الثقافة لـ هيئة الكتاب

في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وبالتوازي مع عمل لجان التفتيش وضبط الأداء المالي والإداري التي تم تشكيلها وبدأت مهامها منذ أسبوع، قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم، بزيارة مفاجئة إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، للوقوف على سير العمل ومتابعة انتظام الأداء داخل الهيئة.



وتفقدت وزيرة الثقافة عددًا من مكاتب العاملين بالهيئة، ثم اجتمعت مع الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، وناقشت معه مختلف التفاصيل الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة.



وبعد ذلك، قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بتفقد إدارة المطابع التابعة للهيئة، والتقت بالعاملين بها، حيث استمعت إلى متطلباتهم وشكاواهم ومقترحاتهم، وأثنت على عملهم، ووعدتهم بدراسة وافية لكل ما تم طرحه من جانبهم، والعمل سريعًا على إيجاد حلول لها.



وكانت وزيرة الثقافة قد قررت، الأسبوع الماضي، تشكيل عدد من اللجان المختصة لفحص شكاوى العاملين بالهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، إلى جانب مراجعة منظومة الأداء المالي والإداري، بما يضمن تحقيق الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة العمل. وبدأت اللجان المُشكلة أعمالها بالفعل، حيث استهلت مهامها بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لضبط الأداء المالي والإداري داخل الهيئة المصرية العامة للكتاب، على أن تمتد أعمالها لتشمل باقي الجهات التابعة.



وأكدت الوزارة أن وزيرة الثقافة كلفت هذه اللجان بعرض نتائج أعمالها أولًا بأول، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة العاملين في منظومة العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط المؤسسي، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهات التابعة لوزارة الثقافة، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الرقابة الداخلية وحسن إدارة الموارد.