بعد 30 دقيقة| التعادل السلبي مستمر وضغط من إنبي على الزمالك بالدوري

مرت 30 دقيقة من عمر الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي، المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وما زال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء.

وشهدت الدقائق الأولى بداية حذرة من جانب الفريقين، مع أفضلية نسبية ومحاولات هجومية من إنبي الذي هدد مرمى الزمالك مبكرًا.

وكاد حامد عبد الله أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة؛ بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن عمر جابر أنقذ الزمالك من هدف محقق بتدخل رائع.

وفي الدقيقة السادسة، واصل إنبي ضغطه من ركلة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بمحمود حمدي الونش قبل أن يتدخل المهدي سليمان ويبعدها بنجاح، محافظًا على نظافة شباكه.

ورغم المحاولات المتبادلة؛ غابت الفرص الخطيرة خلال الدقائق التالية، ليستمر التعادل السلبي قائمًا مع مرور نصف ساعة من عمر اللقاء.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – سيف الجزيري – شيكوبانزا.