بكري: مصر حققت الأمن والاستقرار وأنقذت من الفوضى بفضل القيادة السياسية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تُعد من الدول القليلة في المنطقة التي تنعم بحالة من الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة قرارات ورؤية واضحة من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.



وأوضح خلال برنامجه “حقائق وأسرار” أن حالة الاستقرار الحالية انعكست بشكل مباشر على مختلف جوانب الحياة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار مقارنة بعدد كبير من دول المنطقة.

إنجازات رغم محاولات التشويه

وأضاف بكري أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في ملفات متعددة، رغم ما وصفه بمحاولات التشويه والتشكيك التي تقوم بها بعض الجماعات، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي ترفض – بحسب تعبيره – الاعتراف بأي نجاحات تتحقق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الحملات لم تؤثر على مسار الدولة، بل زادت من إصرارها على الاستمرار في مشروعات التنمية والبناء.

بكري: مصر كانت على حافة الخطر

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة السياسية أنقذت مصر من مرحلة شديدة الخطورة، كانت قد تدفع البلاد نحو الفوضى والصراع الداخلي، لولا التدخل الحاسم وإعادة بناء الدولة على أسس قوية.

وأكد أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار الدولة المصرية، سواء على مستوى الأمن أو التنمية أو البنية التحتية، مشددًا على أن الحفاظ على هذا الاستقرار هو أساس استمرار عملية البناء والتنمية.