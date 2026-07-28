المالية: لأول مرة.. إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية لتبسيط الإجراءات

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم لأول مرة السماح للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة سكنية بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع الوحدات، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل وحدة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على الممولين وفقا لما نقلته القناة الأولى المصرية.

الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية ضمن منظومة الضريبة العقارية الجديدة

أكد وزير المالية أن الإيصالات الإلكترونية سيتم الاعتداد بها رسميًا ضمن منظومة الضريبة العقارية، بما يدعم جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ويسهم في تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات والتعاملات الضريبية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.