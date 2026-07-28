القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للشابات لكرة السلة 3×3 بالتأهل لكأس العالم

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى منتخب مصر للشابات تحت 21 عامًا لكرة السلة 3×3، بمناسبة تتويجه بلقب بطولة FIBA 3x3 Youth Nations League 2026 – Africa South، وتأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 3×3 تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا الإنجاز الرياضي المشرف يعكس ما تتمتع به اللاعبات المصريات من عزيمة وقدرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيدة بالأداء المتميز للاعبات المنتخب والجهاز الفني.

وأضافت: “بطلات مصر سطرن إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازات المرأة المصرية الرياضية، وأثبتن أن الفتاة المصرية قادرة على المنافسة والتفوق والوصول إلى منصات التتويج العالمية، وما تحقق اليوم يعكس ثمار الدعم والتمكين الذي تحظى به المرأة والفتاة المصرية.”

وجاء هذا الإنجاز بعد تصدر منتخب مصر للشابات منافسات البطولة التي استضافتها بتسوانا خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري، برصيد 550 نقطة، ليحجز مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم.

ويضم المنتخب، بقيادة المدير الفني كريم إسماعيل، اللاعبات: جنى سيد، وسلمى خضر، وهنا حتحوت، وفريدة طارق، وخديجة عثمان، وجنة عبدالرحمن.