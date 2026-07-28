القبض على أدمن صفحة يروج لبيع شهادات جامعية مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى يقوم من خلاها بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بقدرته على توفير شهادات جامعية موثقة لهم بمقابل مادى.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى يقوم من خلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بقدرته على توفير شهادات جامعية موثقة لهم بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وبحوزته هاتفان محمولان بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتبين عدم حيازته أى مستندات مزورة.

بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، حيث يقوم بإيهام ضحاياه بقدرته على منحهم شهادات جامعية موثقة وعقب تحويلهم مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





