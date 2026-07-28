أوائل الثانوية العامة 2026 .. 8 معلومات عاجلة بشأنهم الآن

انتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، استعدادا لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات والتفاصيل المتاحة عن أوائل الثانوية العامة 2026 :

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تضم أكثر من 30 طالب

أوائل الثانوية العامة 2026 بها طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ودمج ومكفوفين ومتفوقين

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 وصورهم ومجاميعهم سوف تعلن في بيان رسمي بعد الاعتماد مباشرةً

أوائل الثانوية العامة 2026 من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 يتم إعدادها من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة

تم إختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسه

تم استبعاد طلاب المنازل و الخدمات والطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي من قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2026 وكل المتداول “أخبار مزيفة”

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

ويستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الساعات القادمة .

يأتي ذلك بعد انتهاء تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2026 في شكلها النهائي للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ، وتوزيع درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من حافة الرسوب ، بالإضافة للإنتهاء من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 .

ومن المقرر خلال الساعات القادمة أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للإعلان عن خبر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 من وزير التعليم ، والكشف عن كافة الإحصائيات الخاصة بالنتيجة ، كما سيتم الإعلان عن اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا لجميع الطلاب بجميع محافظات مصر .

كما ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، بأسماءهم وصورهم ومجاميعهم ومحافظاتهم