مطار الغردقة يستقبل 107 رحلات دولية اليوم وسط استمرار الزخم السياحي بالبحر الأحمر

يواصل مطار الغردقة الدولي تسجيل معدلات تشغيل مرتفعة، حيث يستقبل اليوم، الثلاثاء، 107 رحلات طيران دولية قادمة من عدد من المطارات والعواصم الأوروبية والعالمية، تقل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في ظل النشاط السياحي الذي تشهده محافظة البحر الأحمر خلال موسم الصيف.

وتستحوذ الأسواق الأوروبية على النصيب الأكبر من حركة الوصول، إذ تتصدر الرحلات القادمة من ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا قائمة الرحلات الوافدة، بما يعكس استمرار الطلب القوي على مدينة الغردقة باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية الشاطئية في مصر.

ورفعت الجهات المختصة داخل المطار درجة الاستعداد لاستقبال الرحلات، مع تكثيف الجهود لتسريع إجراءات الجوازات والجمارك وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة، بما يضمن سهولة انتقال السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة بمدينة الغردقة وسواحل البحر الأحمر.

وتتزامن الزيادة في حركة الطيران مع ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق والقرى السياحية، مدفوعة باستمرار تشغيل الرحلات المباشرة من الأسواق الأوروبية الرئيسية، إلى جانب تنوع الجنسيات الوافدة خلال الموسم الصيفي.

ويعكس استمرار تدفق الرحلات الدولية إلى مطار الغردقة المكانة المتنامية للمدينة على خريطة السياحة العالمية، ودورها كواحدة من أهم الوجهات التي تستقطب السائحين الباحثين عن الشواطئ الخلابة والأنشطة البحرية والترفيهية، بما يدعم القطاع السياحي ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة البحر الأحمر.