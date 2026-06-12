مصطفى بكري: المشروعات الاقتصادية في عهد الرئيس السيسي نقلت مصر إلى مرحلة تنموية غير مسبوقة

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن حجم التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تنمية حقيقية

وأكد أن ما يحدث من مشروعات قومية في صعيد مصر يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق تنمية حقيقية وشاملة وليست مجرد مشروعات منفصلة.

وأوضح خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن تطوير الصعيد ومشروعات البنية التحتية الضخمة الجارية هناك، بالإضافة إلى مشروع المثلث الذهبي، يمثلان نقلة اقتصادية كبيرة من شأنها تغيير شكل التنمية في جنوب مصر خلال السنوات المقبلة، وفتح آفاق واسعة للاستثمار والتشغيل.