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المواطن ليس شريكًا في المخالفة .. مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية.. جار إنشاء 280 وحدة طب أسرة.. بدء التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في المنيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المواطن ليس شريكًا في المخالفة .. مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية.. جار إنشاء 280 وحدة طب أسرة.. بدء التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في المنيا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

المواطن ليس شريكًا في المخالفة .. مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة العدادات الكودية أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة، وهو ما تسبب في زيادة الشكاوى والمشكلات التي تواجه العديد من الأسر.

جار إنشاء 280 وحدة طب أسرة.. بدء التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في المنيا
أكدت د. رضوى إمام مدير الإدارة العامة لبرامج التوعية وتعزيز الصحة بالتأمين الصحي الشامل، أنه تم بدء التشغيل التجريبي  لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية  بمحافظة المنيا.

نادر نور : وصلت لمرحلة مش قادر أساعد المواهب الجديدة
تحدث الملحن نادر نور عن معاناته في الفترة الأخيرة بسبب صعوبة دعم المواهب الجديدة، مؤكدًا أن الظروف الحالية جعلته غير قادر على تقديم المساندة التي اعتاد منحها للمواهب الشابة في بداية مشوارها الفني.

مفاجآت جديدة في واقعة المرج: أسرة الضحية تكشف ما حدث داخل العمليات
كشف عبد الرحمن الشافعي عثمان، نجل ضحية واقعة الإهمال الطبي المزعومة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المرج، تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة التي سبقت وفاة والده، مؤكدًا أن الأسرة لا تزال تبحث عن إجابات واضحة لما حدث داخل غرفة العمليات.

أزهري يوضح الفارق بين العلاج والاستشفاء بالقرآن الكريم
رد الشيخ محمد السعيد عطا الله، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول ما إذا كان غير المسلم يشفى بالقرآن الكريم، وما إذا كان جميع المسلمين يشفون به.

بسمة وهبة: كلنا بنحب المحشي لكن السخرية من المرأة المصرية مرفوضة
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوماً حاداً على الفيديو المتداول الذي قارن بين المرأة المصرية ونماذج لنساء من دول أخرى مشاركة في كأس العالم، مؤكدة أن ما تضمنه المقطع يمثل إساءة واضحة للمرأة المصرية.

الجيش الإيراني: نيران الحرب ستصبح أكثر انتشارا واتساعا
أكد الجيش الإيراني، أن تناقض السلوك الأمريكي هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة ولا سيما مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

ترامب يتوعد بالسيطرة على جزيرة خرج النفطية في إيران
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن هناك مسؤولون أمريكيون يرجحون لبعض وسائل الإعلام إمكانية تنفيذ جولة، أو عدة جولات، من الضربات على إيران لليوم الثالث، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة " تروث سوشيال" منذ لحظات، أكد هذا الكلام، وقال إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران الليلة، أي إننا ننتظر ليلة جديدة شبيهة بما شهدناه أمس وأول أمس.

القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز مفتوح للعبور.. وإيران لا تسيطر عليه
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن مضيق هرمز مفتوح للعبور، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.


مواد خطرة.. إغلاق عاجل لمبنى البنتاجون الأمريكي
أكدت شبكة CNN، إغلاق البنتاجون بسبب حادث أمني يتعلق بمواد خطرة مشتبه بها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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