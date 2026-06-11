جار إنشاء 280 وحدة طب أسرة.. بدء التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في المنيا

أكدت د. رضوى إمام مدير الإدارة العامة لبرامج التوعية وتعزيز الصحة بالتأمين الصحي الشامل، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية بمحافظة المنيا.

وقالت رضوى إمام في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" محافظ المنيا تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ويتواجد بها 6.5 مليون مواطن".

وتابعت رضوى إمام :" منظومة التأمين الصحي الشامل مبنية على وحدات طب الأسرة ويتم ربط 5000 أسرة على كل وحدة طب أسرة متواجدة بالمنيا كي نستطيع تقديم الخدمات الطبية لهم ".



وأكملت رضوى إمام :" سيتم افتتاح 280 وحدة طب اسرة ومركز طبي في محافظة المنيا وجاري تجهيز وتشغيل 60 وحدة طب أسرة الآن ".

ولفتت رضوى إمام :" يتم توزيع المنشآت الطبية والخدمات الطبية وفقا للاحتياج داخل المحافظة "، مضيفة:" هناك ملف طب أسرة لكل اسرة ويتم إجراء فحص سنوي شامل بالمجان للأسر وهناك متابعة دورية لأصحاب الامراض المزمنة ".

