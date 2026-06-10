بأتوبيس متنقل.. فرق طبية تدعو المواطنين لسرعة التسجيل بالتأمين الصحي الشامل بالمنيا

تواصل فرق المبادرات الصحية والتوعية بالمنيا، جهودها الميدانية للوصول إلى المواطنين، لاستعراض مزايا وأهمية التأمين الصحي الشامل والخدمات الصحية المتكاملة التي يوفرها، بما يساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق حياة صحية أفضل لجميع المواطنين.

وتقوم فرق التوعية في تنفيذ الندوات واللقاءات الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين، للتعريف بمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل، وشرح خطوات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة، في إطار رؤية الدولة نحو تطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.



