محافظ المنيا يستعرض مؤشرات الأداء بنسبة إنجاز 97% في ملف تقنين أراضي الدولة

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء الخاصة بملفات تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور محافظو أسيوط وسوهاج وقنا.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للمؤشرات الرقمية والبيانات الميدانية الموثقة، والتي كشفت عن تحقيق محافظة المنيا معدلات إنجاز متقدمة في ملف التقنين، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز العام إلى 97%، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالفترة السابقة.

وخلال الاجتماع، ثمّن الفريق أسامة عسكر ما حققته محافظة المنيا من إنجازات ملموسة في ملفات التقنين وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وما تم تحقيقه من معدلات تحصيل لمستحقات الدولة، مشيراً إلى أن المحافظة تستحوذ على النصيب الأكبر من طلبات التقنين المقدمة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 حتى تاريخه، موجهاً بضرورة الحفاظ على وتيرة العمل الحالية واستمرار معدلات الإنجاز المرتفعة التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما تناول الاجتماع موقف التعديات على أراضي الدولة وما تم إنجازه ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، حيث تم التأكيد على إدراج جميع حالات التعدي ضمن خطط الإزالة، بما في ذلك الحالات غير الجادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وناشد اللواء عماد كدواني المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين عبر المنصة الإلكترونية بسرعة التقديم واستكمال الإجراءات، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة التقديم في 19 يوليو 2026، مؤكداً استمرار عمل اللجان الميدانية خلال الفترة المقبلة لحصر التعديات والانتهاء من معاينات طلبات التقنين وتسريع إجراءات البت فيها وفق للقوانين المنظمة.