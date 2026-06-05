محافظ المنيا يستجيب لأهالي ملوي ويقرر إلغاء فصل التيار الكهربائي غدا السبت

استجاب اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لأهالي مركز ملوي، وقرر إلغاء أعمال الصيانة المقررة لشبكات الكهرباء غدا السبت لتزامنها مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، وتأجيل فصل التيار الكهربائي الذي سبق الإعلان عنه ببعض المناطق والقرى بنطاق مركز ملوى.

وجاء القرار حرصًا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وتيسيرًا على المواطنين، تزامنًا مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

كانت هندسة كهرباء مركز ملوى جنوب المحافظة، أعلنت فصل التيار الكهربائي غدا السبت 6 يونيو الجاري، وذلك لإجراء أعمال المراجعة العامة والصيانة الدورية، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، وسيتم فصل الكهرباء عن المناطق التالية مغذي نزلة تندة ويشمل قرى تندة – نزلة تندة – واصف - سنجرج - نجع مركب - نجع مدور - نجع مؤمن - نجع هريدى، ومغذي نواى ويشمل قرى نواى – حسونة – الادارة، ومغذي البياضية ويشمل قريتي البياضية– دير الملاك، مغذي قلبا ويشمل قرية قلـبا .