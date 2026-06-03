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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل ساعات من بدء الامتحان.. اجتماع موسع بتعليم المنيا استعدادا للشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التعليم خلال الاجتماع
وكيل وزارة التعليم خلال الاجتماع
ايمن رياض

عقد صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية، ومسؤولي الأمن بالإدارات التعليمية، بحضور عماد الدين محمود وكيل المديرية، وابتسام محمد مدير الشؤون المالية والإدارية، للاستعداد لامتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026 والمقرر عقدها السبت المقبل 6 يونيو الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في هدوء وانضباط، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على تجهيز اللجان الامتحانية بالشكل اللائق وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، والتأكد من سلامة المقاعد والإضاءة والتهوية داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الإخلال بأعمال الامتحانات.

كما طالب بضرورة توفير الهدوء والانضباط داخل وخارج اللجان، والتأكد من تواجد الزائرة الصحية أو طبيب التأمين الصحي باللجان وفق التعليمات المنظمة، والالتزام الكامل بمواعيد فتح وغلق اللجان وتسليم واستلام أوراق الأسئلة والإجابة.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية من قبل قيادات الإدارات التعليمية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الطلاب الامتحانات، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان وخطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة، والالتزام بالسرية التامة في جميع أعمال الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التعليم أن مدير الإدارة التعليمية ورئيس اللجنة مسؤولان مسؤولية كاملة عن حسن سير أعمال الامتحانات داخل نطاق اختصاصهما.

المنيا محافظ التعليم الشهادة الإعدادية

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