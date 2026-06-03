هاني سويلم ومحافظ المنيا يتابعان مشروعات الري وتطهير المجاري المائية

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، برفقة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا وقيادات وزارة ومديرية الري، خلال زيارته لمحافظة المنيا صباح اليوم

اعمال تطهير مجري نهر النيل من اعلي كوبري النيل بمركز المنيا، تم يقوم الوزير والمحافظ بتفقد تطهير ترعة الابراهيمية (قنطرة المنيا الجديدة) بمركز المنيا



كما يقوم الوزير والوفد المرافق له، بتفقد سحارة مصرف المحيط اسفل ترعة الابراهيمية بمركز سمالوط، ويعقبه تفقد مبني الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، ولقاء العاملين بمكاتبهم



كما سيزور وزير الموارد المائية، بحضور ورشة العمل بقاعة نقابة المهندسين بمدينة المنيا الجديدة.