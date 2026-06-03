دون إصابات .. السيطرة على حريق التهم محلاً تجارياً في المنيا

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب منذ قليل، في محل تجاري في شارع طه حسين بمدينة المنيا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بإحدى المحلات التجارية بحي وسط مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق، وتبين عدم وجود أي إصابات بشرية وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

