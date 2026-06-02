إغلاق وتشميع مصنعين للمخللات بهما 50 طن غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنيا.. صور

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والتصدي لكافة المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق ، وفي إطار ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين بحملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية ، بحضور الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، ونواب رئيس المدينة والأجهزة المعنية.

وأسفرت أعمال الحملة عن إغلاق وتشميع مصنعين لتصنيع وإنتاج وتعبئة المخللات بقرية تلة، لقيامهما بإدارة نشاط صناعي دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بسوء التخزين وتدني مستوى النظافة وعدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 250 برميلاً من المخللات تحت التجهيز، سعة البرميل 200 كيلو جرام، بإجمالي يقدر بنحو 50 طناً، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي نتيجة غياب الاشتراطات الصحية السليمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ إصدار قرار بالتحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة.

وأكد الدكتور سعيد محمد، أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع قرى وأحياء مركز المنيا، ولن يتم التهاون مع أي منشأة مخالفة تعرض صحة المواطنين للخطر، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأشار إلى أن أجهزة الوحدة المحلية تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق والمنشآت الإنتاجية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بحماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين.

