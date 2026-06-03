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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالإعدام والمشدد.. جنايات قنا تسدل الستار على قضية إنهاء حياة شخص وإصابة آخرين

جنايات قنا
جنايات قنا

أسدلت محكمة جنايات قنا، الستار على جريمة إنهاء حياة شخص والشروع فى إنهاء حياة شقيقه وآخر، بالإعدام لسائق والسجن المشدد لعامل، بعد شهور من التداول ومباشرة التحقيقات فى ساحات المحاكم.

الحكم صدر من محكمة جنايات قنا، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، والحكم على عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة إنهاء حياة شخص والشروع في قتل 2 آخرين، بنطاق دائرة مركز قنا.

حيثيات الحكم أُعلنت خلال جلسة سادها التوتر والترقب، ما بين أسرة تنتظر حكماً يثأر للمجنى عليهم، ورادعاً لكل من تسول له نفسه إزهاق الأرواح البريئة، وبين أسر المتهمين الذين ينتظرون أحكاماً أكثرها تفاؤلاً البعد عن غرفة الإعدام.

مشاجرة بين عائلتين 

تفاصيل القضية تعود أحداثها لنهاية عام 2025 عندما وقعت مشاجرة بين عائلتين بنطاق مركز قنا، تطورت أحداثها إلى ضربات قاتلة، انتهت إلى تعدى علي.م.ع 41 عاما، سائق، ومحمد.ج.م.ع، 34 عاما، عامل، على كل من: سعيد.ع.م، محمد.ع.م، وعلي.م.م، ما تسبب فى مصرع الأول وإصابة الآخرين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، من ضبط المتهمين عقب المشاجرة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى وجهت للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه الأول والشروع فى قتل المجنى عليهما الثانى والثالث.

إعدام السائق

وأحيلت القضية برقم 17983 لسنة 2025 لمحكمة جنايات قنا، وقيدت برقم 5608 لسنة 2025 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول" السائق" بالإعدام شنقا، والمتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إحالة الدعوة للمحكمة المدنية المختصة.

الحكم صدر برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف وياسر عرفة عارف وحضور مهاب ياسر، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وأحمد عبدالستار دياب ومحمد صلاح العدوى.
 

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