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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. غلق وتشميع حمام سباحة وإنذار منشآت مخالفة بنجع حمادي

حمام سباحة
حمام سباحة
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون المحال العامة الجديد، بما يسهم في تحقيق الانضباط وحماية المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، شهد مركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملات ميدانية مكثفة أسفرت عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المنشآت المخالفة، إلى جانب دعم ومتابعة المنشآت الملتزمة بالقانون، وذلك بقيادة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وعبير عبد الحافظ، رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة، إلى جانب ممثل إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادى، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية.

من جانبه، أكد حسين الزمقان، رئيس المركز، استمرار حملات المتابعة بكافة الوحدات المحلية القروية والمدينة، لحصر الأنشطة غير المرخصة، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والفنية، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس الأمن والسلامة العامة، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية وتجارية آمنة ومنظمة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأن أعمال اللجنة أسفرت عن غلق وتشميع أحد حمامات السباحة لعدم استيفائه الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، حفاظاً على سلامة المواطنين وتطبيقاً لأحكام القانون.

وتابع زمقان، أن الحملة شملت المرور على عدد من ورش النجارة ومخازن الحديد والأسمنت والسيراميك، حيث تم إنذار أصحابها بسرعة تقنين أوضاعهم، واستكمال المستندات المطلوبة، واستخراج التراخيص اللازمة.

وفي ذات السياق، رصدت اللجنة عددًا من المنشآت التي قامت بتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص مزاولة نشاط حديثة وفقاً للقانون الجديد، من بينها مصانع لإنتاج الأكياس البلاستيكية وورش نجارة، بما يعكس تزايد وعي أصحاب الأنشطة بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.
 


قنا حمام سباحة إنذار منشآت مخالفة نجع حمادي المنشآت التجارية حمامات السباحة أخبار قنا

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