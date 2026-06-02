رئيس جامعة قنا يناقش إنشاء مركز متكامل لإدارة الأزمات والطوارئ

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إجراءات إنشاء مركز إدارة الأزمات والطوارئ بالجامعة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للمواقف الطارئة بمختلف قطاعات الجامعة والمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الجامعة، بحضور الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، المهندس على فكرى، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، منى عبد الحميد، مدير وحدة ادارة الأزمات بالإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، وعدد من مهندسي مركز المعلومات.

وتناول الاجتماع آليات عمل المركز المقترح، ودوره في متابعة الأوضاع على مدار الساعة من خلال منظومة متكاملة لرصد البيانات والمعلومات الآنية، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، وتقليل المخاطر المحتملة، ورفع معدلات الاستعداد للتعامل مع الأزمات والطوارئ بكفاءة وفاعلية.

كما ناقش رئيس جامعة قنا، خلال الاجتماع وضع الأطر التنظيمية والتشغيلية للمركز، وآليات التنسيق بين القطاعات المختلفة، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار أثناء إدارة الأزمات، فضلا عن إعداد سيناريوهات استباقية وخطط للتعامل مع المواقف الطارئة والحد من آثارها، بما يعزز استمرارية العمل ويحافظ على سلامة الأفراد والمنشآت.

وأكد عكاوى، أن إنشاء مركز إدارة الأزمات والطوارئ يمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم منظومة الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، مشددا على أهمية توافر قواعد بيانات دقيقة ومحدثة ومعلومات لحظية تُمكن من التقييم السريع للمواقف واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى سعى الجامعة لبناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ تعتمد على الرصد اللحظي للمعلومات وتحليل البيانات وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، بما يضمن سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة والحد من آثارها، لافتاً إلى أن إنشاء المركز يأتي في إطار تعزيز جاهزية الجامعة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات المختلفة وفق أسس علمية ومؤسسية تدعم استمرارية العمل وتحافظ على سلامة منتسبي الجامعة ومنشآتها.