تمركزات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي يواصل رجال المرور تنفيذ حملات وتمركزات مرورية مكثفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة( الزقازيق - أولاد صقر – أبو كبير ) لتنظيم الحركة المرورية والحد من العشوائية والتكدسات المرورية.

أضاف محافظ الشرقية انه تم متابعة التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة وفحص رخص القيادة والتسيير للسيارات الملاكي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلي أنه تأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة المرور وتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين الرئيسية.