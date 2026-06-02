عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

كشفت الفنانة منة جلال، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا بعد أزمة صحية مفاجئة تدهورت خلال الساعات الأخيرة من حياتها.

وقالت منة جلال إن سهام جلال دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في الظهر، إلا أن حالتها الصحية تعرضت لمضاعفات بعد الجراحة، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق تحت إشراف الأطباء.

وأضافت أن الفنانة الراحلة سهام جلال تعرضت لتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى إجراء عمليات إنعاش قلبي متكررة في محاولة لإنقاذها وإعادة استقرار حالتها الصحية، مشيرة إلى أن الأطباء بذلوا جهودًا كبيرة خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت منة جلال إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان تشييع الجثمان أو إقامة مراسم العزاء، لافتة إلى أن الأسرة تتابع الإجراءات اللازمة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الرسمية فور الانتهاء منها.

ورحلت سهام جلال بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، حيث تركت بصمة خاصة في عدد من الأعمال التي شاركت فيها على مدار سنوات طويلة، لتظل أعمالها حاضرة في ذاكرة محبيها وزملائها في الوسط الفني.

ومن المتوقع أن يحرص عدد كبير من الفنانين وأصدقاء الراحلة على نعيها وتقديم واجب العزاء لأسرتها فور الإعلان عن موعد الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات المقبلة.