صاحبة أعمال فنية تركت أثرًا.. نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة سهام جلال

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل وسط حالة من الحزن بين أسرتها وأصدقائها ومحبيها في الوسط الفني.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن بالغ حزنها وأسفها لوفاة الفنانة الراحلة، حيث جاء في البيان: "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة سهام جلال، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرة الفنانة الراحلة ومحبيها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وأضافت النقابة في ختام بيانها: "وإنا لله وإنا إليه راجعون"، معبرة عن تقديرها لمسيرة الفنانة الراحلة وما قدمته من أعمال فنية تركت أثرًا لدى الجمهور.

وتعد سهام جلال من الفنانات اللاتي شاركن في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية على مدار مشوارها الفني، حيث استطاعت أن تحقق حضورًا مميزًا من خلال أدوار متنوعة قدمتها أمام كبار نجوم الفن.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الحزن بين عدد من الفنانين والجمهور عقب الإعلان عن خبر وفاتها، حيث حرص عدد من زملائها على نعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين أخلاقها الطيبة وعلاقاتها الإنسانية داخل الوسط الفني.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد تشييع الجثمان وتلقي العزاء خلال الساعات المقبلة، بعد التنسيق مع أسرة الفنانة الراحلة.

ورحلت سهام جلال تاركة وراءها رصيدًا من الأعمال الفنية التي ستظل حاضرة في ذاكرة جمهورها ومحبيها، فيما خيم الحزن على الوسط الفني بعد فقدان واحدة من الفنانات اللاتي تركن بصمة خاصة في مشوارهن الفني.