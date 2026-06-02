أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2026 من الموبايل

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على طرق الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها إلكترونيا، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية التي توفرها الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات على قائدي المركبات دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور.

مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة

أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية من خلال خطوات بسيطة وسريعة، تتيح للمواطن معرفة قيمة المخالفات المسجلة على المركبة بشكل فوري.

خطوات الاستعلام عن المخالفات

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار قسم الاستعلامات.

الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.

إدخال بيانات المركبة المطلوبة بشكل صحيح.

كتابة رقم الرخصة أو بيانات السيارة في الخانات المخصصة.

الضغط على إجمالي المخالفات.

وبعد إتمام الخطوات السابقة، تظهر جميع المخالفات المسجلة وقيمة المستحقات المطلوب سدادها.

كيفية التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

وفرت النيابة العامة خدمة التظلم على المخالفات المرورية عبر الإنترنت، بما يتيح للمواطنين تقديم طلبات التظلم بسهولة ومتابعة حالتها دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

خطوات تقديم التظلم

وعقب الانتهاء من الإجراءات، يحصل مقدم الطلب على رقم مرجعي وإيصال إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة التظلم والاطلاع على النتيجة لاحقا.

الاستعلام عن المخالفات عبر منصة مصر الرقمية

كما يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية للاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيا، ضمن منظومة التحول الرقمي التي تهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد.

كما وفرت النيابة العامة خدمة التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور، لتسهيل تقديم الطلبات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار قسم «التظلمات».

تحديد نوع التظلم الخاص برخص القيادة أو المركبات.

إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

الضغط على «تفاصيل المخالفات».

تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها.

اختيار أيقونة «تظلم».

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وإرسال الطلب.



خدمات رقمية لتسهيل الإجراءات

وتأتي هذه الخدمات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يتيح للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها أو التظلم عليها بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور، خاصة خلال فترات الإجازات والمواسم التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.