قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله يوافق على مقترح أمريكي لوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل
قطر 2026.. مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا
لبنان.. مقتل رئيس بلدية ديرميماس في حادث إطلاق نار
رابط التقديم الإلكتروني في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري.. سجل الآن
البرونزية مصرية.. «شباب الفراعنة» يهزم المغرب ويحقق المركز الثالث بأمم أفريقيا
بعد تراجعه بالبنوك.. سعر الدولار في مصر اليوم 2 يونيو 2026
تفاصيل أزمة جهاز ريبيرو وحقيقة العقوبات الجديدة.. مصدر في الأهلي يكشف
منتخب الشباب يواصل تدريباته استعدادًا لوديتي روسيا
برلمانية: مدينة العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية وجذب الاستثمارات
أول تعليق من أقطاي عبد الله بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر في المونديال
فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر | قدّم من هنا
حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2026 من الموبايل

مخالفات المرور
مخالفات المرور
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على طرق الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها إلكترونيا، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية التي توفرها الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات على قائدي المركبات دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور.

مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة

أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية من خلال خطوات بسيطة وسريعة، تتيح للمواطن معرفة قيمة المخالفات المسجلة على المركبة بشكل فوري.

خطوات الاستعلام عن المخالفات

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.
اختيار قسم الاستعلامات.
الضغط على خدمة  مخالفات رخص المركبات.
إدخال بيانات المركبة المطلوبة بشكل صحيح.
كتابة رقم الرخصة أو بيانات السيارة في الخانات المخصصة.
الضغط على  إجمالي المخالفات.

وبعد إتمام الخطوات السابقة، تظهر جميع المخالفات المسجلة وقيمة المستحقات المطلوب سدادها.

كيفية التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

وفرت النيابة العامة خدمة التظلم على المخالفات المرورية عبر الإنترنت، بما يتيح للمواطنين تقديم طلبات التظلم بسهولة ومتابعة حالتها دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

استعلام مخالفات المرور

خطوات تقديم التظلم

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.
اختيار خدمة  التظلمات .
تحديد نوع التظلم سواء لرخص القيادة أو رخص المركبات.
إدخال الرقم القومي.
الضغط على  تفاصيل المخالفات .
اختيار المخالفة المراد التظلم عليها.
الضغط على خيار  تظلم .
مراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
استكمال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

وعقب الانتهاء من الإجراءات، يحصل مقدم الطلب على رقم مرجعي وإيصال إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة التظلم والاطلاع على النتيجة لاحقا.

الاستعلام عن المخالفات عبر منصة مصر الرقمية

كما يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية للاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيا، ضمن منظومة التحول الرقمي التي تهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2026

 

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2026

كما وفرت النيابة العامة خدمة التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور، لتسهيل تقديم الطلبات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.
اختيار قسم «التظلمات».
تحديد نوع التظلم الخاص برخص القيادة أو المركبات.
إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.
الضغط على «تفاصيل المخالفات».
تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها.
اختيار أيقونة «تظلم».
قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وإرسال الطلب.
 

خدمات رقمية لتسهيل الإجراءات

وتأتي هذه الخدمات في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يتيح للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها أو التظلم عليها بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور، خاصة خلال فترات الإجازات والمواسم التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور النيابة العامة استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة دولارية بـ461.5 مليون دولار وطلبات الشراء تتخطى 15%

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل الأسبوع على وقع أداء إيجابي

البورصة المصرية

زيادة 2.46 مليار جنيه.. إعادة فتح اكتتاب سندات خزانة 2029 بعائد ثابت 23.1%

بالصور

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصة استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد