كيفية استخراج جواز السفر 2026

يتزايد اهتمام الراغبين في السفر بالتعرف على إجراءات استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة للحصول عليه، سواء من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة بمختلف المحافظات أو عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على وثائق السفر وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت.

خطوات استخراج جواز السفر من مكاتب الجوازات

أتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إمكانية استخراج جواز السفر من خلال مكاتب الجوازات المختصة، عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى مكتب الجوازات التابع لمحل الإقامة.

الحصول على نموذج رقم 92 الخاص بطلب استخراج جواز السفر.

استكمال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

الاحتفاظ بإيصال السداد لحين موعد استلام جواز السفر.

رسوم استخراج جواز السفر 2026

تختلف رسوم استخراج جواز السفر وفقا لسرعة إنجاز الخدمة، وجاءت كالتالي:

الجواز المستعجل في اليوم نفسه: 1600 جنيه، ويتم تسليمه يوم التقديم.

الجواز المستعجل خلال يومين عمل: 1300 جنيه.

الجواز العادي: 1110 جنيهات، ويتم تسليمه خلال 3 أيام عمل من تاريخ التقديم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

حددت الإدارة العامة للجوازات عددا من المستندات الأساسية اللازمة لاستخراج جواز السفر، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي سارية لمن تجاوز 16 عاما.

شهادة ميلاد مميكنة لمن هم أقل من 15 عاما.

4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

المؤهل الدراسي، وفي حالة عدم تقديمه يتم تطبيق الضوابط المنظمة لذلك.

وثيقة الزواج في حال الرغبة بإثبات اسم الزوج أو الزوجة داخل جواز السفر.

خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيا

يمكن التقديم على جواز السفر إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

2. إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

3. رفع صورة شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي.

4. إرفاق المستندات المطلوبة، بما في ذلك الشهادة العسكرية للذكور.

5. إضافة وثيقة الزواج عند الحاجة.

6. سداد الرسوم إلكترونيا.

7. تحديد موعد استلام جواز السفر بعد الانتهاء من الإجراءات.

وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة تطوير منظومة الأحوال المدنية والجوازات، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل زمن الحصول على الوثائق الرسمية، مع الحفاظ على دقة البيانات والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لاستخراج جوازات السفر.