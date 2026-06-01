محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

طرح النجم محمد رمضان، ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني-المغربي الشهير "ديلاريو".

يأتي ذلك في خطوة جديدة من "رمضان" وسعيه المستمر نحو العالمية ومزج الموسيقى العربية بالإيقاعات الغربية.

​ويجمع الريمكس الجديد بين بصمة محمد رمضان، والأسلوب الغنائي للرابر "ديلاريو" الذي يدمج فيه بين الفلامنكو الإسباني وموسيقى الهيب هوب والراب ذات الجذور المغربية.

وجاء التوزيع الموسيقي الجديد ليعيد تقديم الأغنية بروح حماسية تناسب أجواء الحفلات الصيفية، مما يمنح العمل بعدا دوليا يستهدف قطاعا أوسع من الجمهور في الشرق الأوسط وأوروبا.

​يُذكر أن، أغنية "أنا إنت" في نسختها الأصلية حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بعد طرحها، ويأتي هذا الريمكس ليتوج سلسلة من التعاونات العالمية التي حرص محمد رمضان على تقديمها مؤخرا مع أبرز نجوم الموسيقى في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.