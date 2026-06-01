فن وثقافة

حقيقة خلاف عمرو سعد ومحمد رمضان مع صادق الصباح

أحمد إبراهيم

حرص المنتج صادق الصباح على توضيح حقيقة علاقته بعدد من النجوم الذين ارتبطت أسماؤهم بشائعات متكررة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التعاون والاحترام المتبادل هما الأساس الذي يحكم علاقاته المهنية، بعيدًا عن أي خلافات شخصية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات الإعلامية. 

صادق الصباح ينفي خلافه مع عمرو سعد

ونفى صادق الصباح خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بصراحة" اللبناني ما أثير بشأن وجود توتر أو خلاف بينه وبين الفنان محمد رمضان، مشددًا على أن العلاقة بينهما تسير بشكل طبيعي وأن التواصل لم ينقطع في أي وقت، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الإطار لا يمت للحقيقة بصلة.

كما كشف الصباح عن ملامح العمل الجديد الذي يجمعه بمحمد رمضان والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، موضحًا أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، وأنه لا يزال في مرحلة التحضير والإعداد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله النهائية وأبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

علاقة عمرو سعد ومحمد رمضان 

ولم تتوقف الشائعات عند محمد رمضان فقط، إذ طالت أيضًا علاقته بالفنان عمرو سعد، وهو ما نفاه الصباح بشكل قاطع، مؤكدًا أن العلاقة بينهما جيدة للغاية وتسودها المودة والتفاهم. 

وأوضح صادق الصباح أن هناك بالفعل مناقشات جارية حول مشروع درامي جديد قد يجمعهما خلال أحد المواسم الرمضانية المقبلة، إلا أن بعض الارتباطات الفنية الحالية قد تؤثر على موعد تنفيذ هذا التعاون.

وأكد صادق الصباح أن طبيعة العمل الفني تقوم على الشراكة والتعاون بين جميع عناصر الصناعة، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر أو ظروف العمل لا يعني بالضرورة وجود خلافات أو أزمات، كما يروج البعض.

واختتم صادق الصباح تصريحاته بالتأكيد أن جميع مشاريعه المقبلة تسير وفق أجواء إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف الأطراف، معربًا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وما تحمله من أعمال جديدة.

يذكر أن آخر تعاون جمع بين صادق الصباح والفنان عمرو سعد كان من خلال مسلسل "إفراج"، الذي حقق حضورًا لافتًا ونجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2026، وشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما، ليحظى بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

