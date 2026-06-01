مصر وبريطانيا تفتحان آفاقًا استثمارية جديدة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والخدمات المالية



عقد الدكتور محمد فريد صالح اجتماعًا مع السفير البريطاني لدى القاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، لبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي في القطاعات ذات الأولوية التنموية، مع استعراض رؤى مجتمع الأعمال ومقترحات تعزيز بيئة الاستثمار.



رؤية الحكومة المصرية



أكد وزير الاستثمار أن الدولة تعمل على تعزيز اتساق السياسات ووضوح الرؤية لرفع ثقة المستثمرين، إلى جانب تحسين خدمات المستثمرين وتسريع التحول الرقمي بما يدعم كفاءة بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.



الاقتصاد الأخضر



أوضح الوزير اهتمام الحكومة المتزايد بالاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم جاهزية الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تشديد المعايير البيئية الدولية وآليات تعديل حدود الكربون.



فرص استثمارية واعدة



استعرض الجانبان الفرص المتاحة في السوق المصري، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا، مع التأكيد على تنوع الاقتصاد المصري وتزايد الفرص الاستثمارية الجاذبة.



التمويل والتعاون السيادي



ناقش اللقاء إمكانية التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية British International Investment وصندوق مصر السيادي لتمويل الشركات المصدرة ودعم جهود خفض الانبعاثات، بما يعزز توافقها مع المعايير البيئية العالمية ويدعم قدرتها التصديرية.



مختبر التجارة الرقمية



تطرق الوزير إلى تطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، لدعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية، إلى جانب تقديم حوافز وبرامج تسويقية لتعزيز تنافسية الصادرات.



توسع الصادرات الخدمية



أكد الوزير الاهتمام بالتوسع في صادرات الخدمات، خاصة التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مع العمل على زيادة جذب الطلاب من القارة الأفريقية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات.



الموقف البريطاني



من جانبه، أكد السفير البريطاني أن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام الشركات البريطانية بالاستثمار في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحية والتحول الرقمي.



دعم استثماري متزايد



أشار السفير إلى أن الشركات البريطانية تتطلع لزيادة استثماراتها في مصر، خاصة في مجالات التمويل الأخضر والطاقة منخفضة الانبعاثات والخدمات التعليمية والصحية، مع الإشادة بالفرص الواعدة داخل السوق المصري.



التدريب وبناء القدرات

أشاد الجانبان ببرامج التدريب المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدين أهمية توسيع التعاون في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءات البشرية.



آفاق مستقبلية



اتفق الطرفان على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع العمل على تذليل التحديات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ بما يدعم كفاءة المشروعات المشتركة ويعزز النمو المشترك.