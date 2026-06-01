أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

حالة من الترقب تسيطر على الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب قرب امتحانات الثانوية العامة، وموعد إعلان أرقام الجلوس، والإجراءات الجديدة التي تتخذها الوزارة للحد من أي مشكلات تحدث باللجان.

وتعتبر امتحانات الثانوية العامة من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب، لأنها تمثل نقطة فاصلة تحدد مسارهم الأكاديمي والمهني في المستقبل، وتحظى هذه الامتحانات باهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور والمسؤولين، نظرًا لأثرها الكبير في تحديد فرص الالتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة.

قالت داليا الحزاوي، الخبير التربوي ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن وزارة التربية والتعليم تعمل خلال الفترة الأخيرة من أجل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، وأن أرقام الجلوس سيتم إتاحتها إلكترونيًا اليوم، على أن تعلن داخل المدارس غدا.

استحدثت نظامًا جديدًا للمجمعات الامتحانية، يقوم على تجميع الطلاب داخل مجمعات امتحانية رئيسية بدلاً من اللجان الصغيرة، بهدف توفير بيئة أكثر تنظيمًا، وتعزيز إجراءات المتابعة والتأمين، بما يضمن إحكام السيطرة على سير الامتحانات داخل تلك المجمعات.

وأوضحت الحزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة اختارت عددًا من المدارس المتقاربة جغرافيا لتكون ضمن هذه المجمعات، بما يسهم في تسهيل عمليات التأمين والمتابعة ورفع كفاءة الرقابة بامتحانات الثانوية العامة.

وأضافت أن الوزارة قررت إجراء تغييرات دورية لرؤساء اللجان والعاملين بها، مستفيدة من تقارب مواقع اللجان داخل المجمعات الامتحانية، وهو ما يتيح مرونة أكبر في عمليات الاستبدال والتدوير.

وأكدت أن الوزارة كثّفت من استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الممنوعة، إلى جانب تحديث كاميرات المراقبة المرتبطة بغرفة العمليات المركزية، لرصد أي مخالفات أو محاولات للإخلال بنظام الامتحانات بشكل فوري.

وأشارت الحزاوي إلى وجود إجراءات وتأمينات غير تقليدية لم يتم الإعلان عنها، وذلك لضمان عدم تمكين الطلاب من التحايل عليها أو اتخاذ تدابير استباقية، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو القضاء على ظاهرة الغش وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستُعقد بنفس مواصفات العام الماضي، موضحًا أن الامتحانات ستتضمن أسئلة الاختيار من متعدد بنظام "البابل شيت" إلى جانب الأسئلة المقالية، بنسبة 85% للاختيار من متعدد و15% للأسئلة المقالية.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من ماسبيرو والمذاع عبر القناة الأولى أن الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض خلال مؤتمر صحفي جميع التفاصيل المتعلقة بالاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام السيطرة على اللجان وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف أن من أبرز هذه الإجراءات تطبيق نظام "المجمعات الامتحانية"، بحيث يتم تجميع جميع لجان الامتحانات التابعة لكل إدارة تعليمية داخل مجمع مدرسي واحد، وهو ما يسهم في تعزيز الرقابة وتسهيل أعمال المتابعة والتفتيش المفاجئ، فضلًا عن إحكام السيطرة على محيط اللجان.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة عززت منظومة التأمين داخل اللجان من خلال استخدام كاميرات المراقبة وتطبيق إجراءات تفتيش أكثر دقة وصرامة، إلى جانب الاستعانة بوسائل وتقنيات حديثة لرصد ومنع أي محاولات للتحايل أو الغش.

وشدد زلطة على أن الوزارة أعدّت إجراءات غير معلنة للكشف عن محاولات الغش الإلكتروني داخل اللجان، مؤكدًا أن أي محاولات للتحايل سيتم رصدها والتعامل معها في وقت قياسي.



ودعا الطلاب إلى الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات والابتعاد عن أي وسائل غير مشروعة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير بيئة امتحانية منضبطة تضمن حصول كل طالب على حقه الكامل وفقًا لمجهوده الحقيقي.