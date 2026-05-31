الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الدولار واليورو والريال اليوم في مصر الأحد 31 مايو 2026

عبد الفتاح تركي

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026، وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية بختام التعاملات، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات أسعار الصرف، خاصة العملات الأكثر تداولًا وفي مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك المصرية

حافظت العملات العربية والأجنبية على مستوياتها المستقرة داخل عدد من البنوك الكبرى العاملة في مصر، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، بما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31 مايو 2026

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الريال السعودي نحو 13.89 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

جاء الدينار الكويتي ضمن أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الدينار الكويتي نحو 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي فقد بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.19 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 31 مايو 2026

واصل الدولار الأمريكي استقراره في البنوك المصرية خلال ختام التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري عند نحو 70.43 جنيه للشراء و70.63 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 70.04 جنيه للشراء و70.38 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 70.08 جنيه للشراء و70.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 60.72 جنيه للشراء و61 جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 60.77 جنيه للشراء و61 جنيهًا للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو نحو 60.69 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع.

متابعة مستمرة لأسعار العملات في مصر

تحظى أسعار العملات الأجنبية والعربية باهتمام كبير من المتعاملين في الأسواق المصرية، نظرًا لارتباطها بحركة التجارة الخارجية والسفر والتحويلات المالية، إلى جانب تأثيرها في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وتوفر البنوك تحديثات دورية لأسعار الصرف على مدار اليوم، بما يتيح للعملاء متابعة التغيرات أولًا بأول واتخاذ قراراتهم المالية وفق أحدث البيانات المتاحة.

ويظل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدينار الكويتي من أكثر العملات متابعة وبحثًا من جانب المواطنين، خاصة مع تزايد الاهتمام بأسعار الصرف في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، الأمر الذي يجعل تحديثات أسعار العملات من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث والمنصات الإخبارية المختلفة.

