أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 31 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5814 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6775 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7746 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54200 جنيها.

كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 31 مايو 2026.

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.35 جنيه

سعر الشراء: 52.21 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.96 جنيه

سعر الشراء: 60.79 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.63 جنيه

سعر الشراء: 70.42 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 170.74 جنيه

سعر الشراء: 170.23 جنيه.

وقال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تتأثر بكتل هوائية صحراوية ترفع درجات الحرارة تدريجيًا، مع زيادة فترات سطوع الشمس، ما يؤدي إلى الإحساس بارتفاع أكبر في درجات الحرارة.

وأضافت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى نحو 40 و41 درجة، خاصة في الأقصر وأسوان.

وأشارت إلى وجود نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق، قد يساهم في تلطيف الأجواء أحيانًا، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما حذرت الأرصاد، من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية وتختفي سريعًا بعد سطوع الشمس.

وأكدت ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، مع ارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون، والإكثار من شرب المياه، والبقاء في أماكن جيدة التهوية.

واختتمت بالتأكيد على أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى ذروتها بنهاية الأسبوع مع توقعات بموجة حارة على بعض المناطق.