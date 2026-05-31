قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي” بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف محطة شبرا زنجي بالمنوفية وتشغيل مصدر بديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 01 يونيو 2026 وحتى الجمعة 05 يونيو 2026.

وأشارت إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور بعض الظواهر الجوية المتنوعة بين الشبورة المائية، ونشاط الرياح، وفرص الأمطار الخفيفة.

​الملامح العامة للطقس: حرارة نهاراً واعتدال ليلاً

و​وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة، يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء. 

أما خلال ساعات النهار، فيتحول الطقس إلى:

حار نهاراً: على مناطق شمال البلاد وحتى الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

شديد الحرارة: على مناطق جنوب البلاد.

ليلاً: تعود الأجواء لتصبح معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء.

​الظواهر الجوية المتوقعة: شبورة وأمطار خفيفة

و​رصدت الهيئة مجموعة من الظواهر الجوية التي يجب المواطنين توخي الحذر منها خلال الأيام المقبلة:

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص سقوط الأمطار: تشير آخر صور الأقمار الصناعية وبيانات الهيئة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من غرب البلاد، مما يهيئ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة يوم الاثنين 01 يونيو على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: ينشط الرياح من الاثنين 01 يونيو إلى الجمعة 05 يونيو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما قد يلطف الأجواء الشديدة الحرارة نسبياً.

​جدول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى)

و​توضح المؤشرات الرقمية، الارتفاع التدريجي والمستمر في درجات الحرارة على مدار الأسبوع ليصبح المشهد الحراري كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

 34 / 22 الإثنين - 35 / 23 الثلاثاء- 35 / 23 الأربعاء- 36 / 24 الخميس- 36 / 23 الجمعة

السواحل الشمالية:

28 / 20 الإثنين- 32 / 20 الثلاثاء- 32 / 21 الأربعاء- 32 / 21 الخميس- 31 / 20 الجمعة

شمال الصعيد:

38 / 24 الإثنين- 38 / 25الثلاثاء- 39 / 26الأربعاء- 40 / 27الخميس- 40 / 27الجمع 

جنوب الصعيد:

40 / 26الاثنين- 42 / 28الثلاثاء- 42 / 29الاربعاء- 43 / 30الخميس- 44 / 30الجمعة

وفي الوقت الذي تشهد فيه مناطق الغرب سحباً وأمطاراً خفيفة، تستمر حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على باقي أنحاء الجمهورية. وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة التحديثات اليومية والنشرات الدورية الصادرة عنها بانتظام.

الطقس درجات الحرارة حالة الجو الأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

يونس شلبي

في ذكراه.. قصة وصية يونس شلبي ومأساة أسرته بعد رحيله

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

«النواب» يواصل مناقشة موازنة 2026/2027.. الإسكان والتعليم على أجندة اللجان

مجلس النواب

اشتراطات حددها القانون لمنح تشغيل المنشآت الصحية

تامر القصبي، عضو مجلس النواب

القصبي: العلمين الجديدة عنوانا للجمهورية الجديدة ونموذجًا للتنمية الشاملة

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد