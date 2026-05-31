ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 01 يونيو 2026 وحتى الجمعة 05 يونيو 2026.

وأشارت إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور بعض الظواهر الجوية المتنوعة بين الشبورة المائية، ونشاط الرياح، وفرص الأمطار الخفيفة.

​الملامح العامة للطقس: حرارة نهاراً واعتدال ليلاً

و​وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة، يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

أما خلال ساعات النهار، فيتحول الطقس إلى:

​حار نهاراً: على مناطق شمال البلاد وحتى الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

​شديد الحرارة: على مناطق جنوب البلاد.

​ليلاً: تعود الأجواء لتصبح معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء.

​الظواهر الجوية المتوقعة: شبورة وأمطار خفيفة

و​رصدت الهيئة مجموعة من الظواهر الجوية التي يجب المواطنين توخي الحذر منها خلال الأيام المقبلة:

​الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص سقوط الأمطار: تشير آخر صور الأقمار الصناعية وبيانات الهيئة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من غرب البلاد، مما يهيئ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة يوم الاثنين 01 يونيو على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح: ينشط الرياح من الاثنين 01 يونيو إلى الجمعة 05 يونيو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما قد يلطف الأجواء الشديدة الحرارة نسبياً.

​جدول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى)

و​توضح المؤشرات الرقمية، الارتفاع التدريجي والمستمر في درجات الحرارة على مدار الأسبوع ليصبح المشهد الحراري كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

34 / 22 الإثنين - 35 / 23 الثلاثاء- 35 / 23 الأربعاء- 36 / 24 الخميس- 36 / 23 الجمعة

السواحل الشمالية:

28 / 20 الإثنين- 32 / 20 الثلاثاء- 32 / 21 الأربعاء- 32 / 21 الخميس- 31 / 20 الجمعة

شمال الصعيد:

38 / 24 الإثنين- 38 / 25الثلاثاء- 39 / 26الأربعاء- 40 / 27الخميس- 40 / 27الجمع

جنوب الصعيد:

40 / 26الاثنين- 42 / 28الثلاثاء- 42 / 29الاربعاء- 43 / 30الخميس- 44 / 30الجمعة

وفي الوقت الذي تشهد فيه مناطق الغرب سحباً وأمطاراً خفيفة، تستمر حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على باقي أنحاء الجمهورية. وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة التحديثات اليومية والنشرات الدورية الصادرة عنها بانتظام.