مصر والبرازيل.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

​تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وفجر يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو 2026، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحتضن ملعب ولاية "أوهايو" مواجهة من العيار الثقيل تحمل طابعاً خاصاً وتاريخياً، تجمع بين المنتخب الوطني المصري ونظيره السامبا البرازيلية في إطار مباراة ودية دولية مرتقبة.

و​دائماً ما تحمل مواجهات مصر والبرازيل إرثاً من المتعة والإثارة؛ فالتاريخ يشهد أن لقاءات الفراعنة مع راقصي السامبا تتجاوز إطار "الوديات" لتتحول إلى معركة كروية لإثبات الذات، حيث يستدعي الجمهور دائماً ذكريات كأس القارات والمباريات التاريخية التي قدم فيها الفراعنة أداءً أبهر العالم.

​مواعيد ضبط الساعات.. فجر الأحد المنتظر

​وقد تحدد موعد انطلاق صافرة هذه القمة الكروية في التوقيتات التالية:

​بتوقيت مصر: الساعة 12:00 منتصف الليل (فجر الأحد 7 يونيو).

​بتوقيت مكة المكرمة: الساعة 1:00 صباحاً.

​تغطية إعلامية ضخمة وبث من قلب الحدث

و​تزامناً مع القيمة الفنية الكبيرة للمباراة، أعلنت شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" عن تجهيز تغطية إعلامية ضخمة واستثنائية تليق بسمعة المنتخبان.

​وستبدأ القناة بثها من خلال استوديو تحليلي عالمي ينطلق قبل المباراة بساعة كاملة (في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة / 11:00 مساء السبت بتوقيت القاهرة).

وسيتواجد فريق العمل والمراسلون داخل أرضية الملعب في ولاية أوهايو الأمريكية لنقل كافة الكواليس، الأجواء الجماهيرية، واللقاءات الحصرية قبل وبعد اللقاء، وبمشاركة نخبة من أبرز محللي ونجوم كرة القدم العربية والعالمية.

و​تأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخبان للاستحقاقات الدولية المقبلة، وسط توقعات بمباراة هجومية ومثيرة تعكس السمعة الكبيرة للكرة البرازيلية والتطور المستمر للفراعنة على الساحة الدولية.

وعقد أبوريدة جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر مباشرة بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة والدكتور مصطفي عزام الأمين العام للاتحاد، ووجه أبوريدة كلمة تحفيزية لهم مؤكدا علي ثقته الكبيرة واللامحدودة في كل أعضاء المنتخب الوطني وقدرتهم علي إسعاد الجماهير المصرية وتقديم نسخة استثنائية للفراعنة في الظهور الرابع لهم في هذا المحفل الكبير.

حرصت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك علي دعم منتخب مصر قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

جلسة تحفيزية

وكان عقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر مباشرة بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة والدكتور مصطفي عزام الأمين العام للاتحاد، ووجه أبوريدة كلمة تحفيزية لهم، مؤكدا علي ثقته الكبيرة واللامحدودة في كل أعضاء المنتخب الوطني وقدرتهم علي إسعاد الجماهير المصرية وتقديم نسخة استثنائية للفراعنة في الظهور الرابع لهم في هذا المحفل الكبير.

وقال “أبوريدة” في كلمته، إن ما قدّمه المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية من نتائج وعروض قوية والتأهل لكأس العالم مبكرًا وبدون حسابات معقدة، يجعل الجميع يعقد آمالًا كبيرة عليكم لمواصلة النجاحات في كأس العالم وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية بتوقيع هذا الجيل المميز والرائع من اللاعبين وبقيادة جهاز فني وطني خالص علي أعلي مستوي بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذين نجحا بامتياز في نقل خبراتهما الدولية الكبيرة وبث الحماس والروح القتالية في نفوس اللاعبين.