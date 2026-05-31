بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟

كشف الملحن والموزع إسلام زكي عن تضامنه مع الملحن والمطرب نادر نور، بعد الرسالة المؤثرة التي تحدث خلالها الأخير عن معاناته في العودة إلى الساحة الغنائية، مؤكدًا أنه يواجه هو الآخر صعوبات كبيرة في التواصل مع المطربين لعرض أعماله الفنية عليهم.

وكتب إسلام زكي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أنا بضم صوتي، والله، لصوت الملحن الكبير نادر نور، عشان الناس اللي بتبعت لي كلام وعشمها خير. معظم المطربين، إن لم يكن جميعهم، لا يردون على الرسائل أو المكالمات، وأواجه صعوبة كبيرة في التواصل معهم لعرض أعمالي. وللناس اللي بتسألني: أنت مش متواجد ليه؟ اسألوهم هما، مش أنا، لأن غالبًا معنديش أي أعمال السنة دي».

وأضاف: «أنا بشتغل وبعمل اللي عليّ سواء كملحن أو موزع، والحمد لله معنديش أغنية أخجل منها، وليّ رصيد أتشرف بيه أغنية وراء أخرى منذ بدايتي عام 2008. عمري ما هبطل أعمل الحاجة اللي بحبها، وأقدم أغاني حتى لو هافضل أسمعها لوحدي في عربيتي. بكون سعيد وأنا عارف إن ربنا إداني الموهبة دي، ولسه عندي كتير حتى لو ما ظهرش للنور، فأنا راضٍ جدًا والحمد لله وفي نعمة».

يُذكر أن المطرب والملحن نادر نور كان قد كشف خلال الفترة الأخيرة عن معاناته وابتعاده عن الساحة الغنائية، متحدثًا عن الصعوبات التي واجهته في محاولات العودة إلى الوسط الفني خلال السنوات الماضية.