لو هرفع قضية على خروف | أول رد من زينة بشأن دعواها ضد أحمد عز

نفت الفنانة زينه رفعها دعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد عز طليقها وأبو أبنائها، عبر بيان رسمي علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

زينه

وكتب زينه :" منتهى الرخص حتي في الكذب.. ارفع قضية في العيد والمحاكم اجازه طب ازاي!!".

وتابعت :"ده انا لو هرفع قضية على خروف هستني لبعد العيد".

واختتمت : طب حتي احترموا حالة الحداد اللي انا فيها زودتوها أوي".

ويذكر أنه قد تقدمت الفنانة زينة بدعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد عز تطالب فيها بزيادة نفقة المسكن الخاصة بطفليها، بالتزامن مع النجاح الذي يحققه فيلم سفن دوجز في دور العرض.

وأثار توقيت الدعوى ضد الفنان أحمد عز تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لحق زينة في المطالبة بزيادة النفقة، وآخرين رأوا أن توقيت القضية لفت الأنظار بشكل كبير.

وأشعل توقيت الدعوى القضائية ضد الفنان أحمد عز نقاشاً ممتداً على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ انقسمت ردود الأفعال بين فريق يرى في خطوة زينة حقاً مشروعاً لتعديل قيمة النفقة، وجانب آخر اعتبر أن اختيار هذا التوقيت تحديداً كان هدفاً بحد ذاته لإثارة الجدل ولفت الانتباه.