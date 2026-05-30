تشمل صفقة مسيرات.. تعزي التعاون في الإنتاج الدفاعي بين أوكرانيا والدنمارك

عقد وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، مباحثات موسعة مع نظيره الدنماركي ترولس لوند بولسن، لبحث الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون العسكري، بهدف تمكين أوكرانيا من الاحتفاظ بزمام المبادرة في كافة جبهات القتال.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية - في بيان اليوم السبت - أن المحادثات ركزت بشكل أساسي على شراء طائرات مُسيرة مصنعة محليا في أوكرانيا لصالح قوات الدفاع الدنماركية، بما في ذلك المُسيرات الاعتراضية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق "النموذج الدنماركي" الناجح لدعم الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وأوضح البيان أن هذا النموذج يتيح للدول الشريكة تمويل إنتاج الأسلحة مباشرة داخل الأراضي الأوكرانية، ومنذ إطلاقه في عام 2024، نجحت الآلية في جذب تمويلات ناهزت 3 مليارات دولار، وذلك لتصنيع أسلحة أوكرانية، شملت أكثر من 200 ألف طائرة بدون طيار، والآلاف من أنظمة الحرب الإلكترونية والـصواريخ المحلية والمعدات العسكرية الأخرى.

وأكد البيان أن أوكرانيا تسعى إلى زيادة وتيرة المشتريات عبر هذا النموذج، مما يضمن تسريع تسليم المعدات إلى خطوط المواجهة، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير قطاع التصنيع العسكري المحلي.

وناقش الوزيران - وفق البيان- الخطوات التمهيدية لتوطين منشآت إنتاج دفاعي جديدة في الدنمارك لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية؛ ووصف المسؤولون هذه المبادرة بأنها شراكة رابحة للطرفين، حيث تحصل أوكرانيا على قدرات قتالية إضافية في ميدان المعركة، بينما تكتسب الدنمارك إمكانية الوصول إلى تقنيات وحلول أثبتت فعاليتها في الحروب الحديثة.

كما تطرقت المباحثات إلى "صفقة المسيرات" المرتقبة بين البلدين، والتي تهدف إلى تبسيط عملية تبادل التكنولوجيا والمنتجات الدفاعية، وتسريع المشاريع المشتركة المتعلقة بالأنظمة غير المأهولة والأسلحة الأخرى، فضلا عن دعم الدنمارك لخطط توسيع إنتاج الصواريخ الأوكرانية.

