قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
الجيش السوداني يسقط مسيَّرة في ولاية شمال كردفان
بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
ممنون لحصد لقب الدوري.. أول تعليق من سلوت بعد طرده من ليفربول
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 ، أعلنت المدارس عن ظهورها رسميا بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 ، يتم حالياً تداول قوائمها على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك 

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 المعلنة على الصفحات الرسمية للمدارس الآن ، توضح اسم الطالب و رقم الجلوس و الرقم القومي ودرجات المواد الأساسية ، ودرجات المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي ، وحالة الطالب إذا كان ناجح أو له دور ثاني أو باقي للإعادة 

ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بأربعة ألوان

وإلتزمت المدارس بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 ، بالألون وليس الدرجات ، على النحو التالي :

  • اللون الأزرق : من 85% إلى 100% يفوق التوقعات دائما ..وههو ما يوضح اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة
  • اللون الأخضر : من 65% إلى 80% يلبي التوقعات ، وهو ما يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة
  • اللون الأصفر : من 50% إلى 65% يلبي التوقعات أحيانا ، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم
  • اللون الأحمر : من 1 % إلى أقل من 50% أي أقل من المتوقع ، ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات وفي حاجة إلى كثير من الدعم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق ، وفي حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثاني ، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر يعد راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم الحضور لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة في نهاية العام الدراسي ، ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرناج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه


 

الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 الترم الثاني نتيجة الصف السادس الابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

حملات تفتيشية

خلال اجازة عيد الأضحى.. حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفين بالمحافظات

صورة موضوعية

السلات.. وجبة بدوية تحولت إلى عنوان للهوية في جنوب البحر الأحمر

القصر عند بدو سانت كاترين

«القصر» عند بدو سانت كاترين.. حين صنعت الصخور بيوت الصحراء وحفظت أسرار الحياة

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد