نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 ، أعلنت المدارس عن ظهورها رسميا بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات

قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 المعلنة على الصفحات الرسمية للمدارس الآن ، توضح اسم الطالب و رقم الجلوس و الرقم القومي ودرجات المواد الأساسية ، ودرجات المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي ، وحالة الطالب إذا كان ناجح أو له دور ثاني أو باقي للإعادة

ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بأربعة ألوان

وإلتزمت المدارس بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 ، بالألون وليس الدرجات ، على النحو التالي :

اللون الأزرق : من 85% إلى 100% يفوق التوقعات دائما ..وههو ما يوضح اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة

اللون الأخضر : من 65% إلى 80% يلبي التوقعات ، وهو ما يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة

اللون الأصفر : من 50% إلى 65% يلبي التوقعات أحيانا ، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم

اللون الأحمر : من 1 % إلى أقل من 50% أي أقل من المتوقع ، ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات وفي حاجة إلى كثير من الدعم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق ، وفي حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثاني ، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر يعد راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم الحضور لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة في نهاية العام الدراسي ، ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرناج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه



